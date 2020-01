Encontram imagens de familiares falecidos no 'street view' da Google

Insólito ou talvez reconfortante. Um novo fenómeno está a inundar as redes sociais com várias pessoas a divulgar imagens dos entes queridos, já falecidos, a aparecerem no 'street view' do Google Maps.



A corrente de partilha começou com quando um utilizador do Twitter publicou a descoberta de uma imagem de seu falecido avô sentado na parte exterior de sua casa. Esse tweet tornou-se viral com quase meio milhão de gostos.



My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ — yajaira (@yajairalyb) 7 de janeiro de 2020



Andrea Pristas seguiu-lhe as pisadas ao lembrar-se de uma coisa dita pelo pai. Randy estava a lavar o carro no quintal da sua casa quando um carro do Google Street View passou por ali em 2012. "Acenei, por isso é melhor verificares um dia", disse-lhe na altura o pai. Andy relembrou essa mesma conversa e decidiu ir verificar tal como lhe tinha dito o pai.



Procurou a rua onde se localizava a casa de Randy e ali estava ele a acenar. "Chorei quando o vi após ele ter morrido", disse ao BuzzFeed News.



O pai de Andrea morreu em março de 2017 e esta não esperava deparar-se com aquela imagem e decidiu partilhar no Twitter.