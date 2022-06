Engenhos explosivos matam seis civis e dois "capacetes azuis"

Seis civis malianos e dois capacetes azuis da missão da ONU no Mali morreram quinta e sexta-feira na explosão de dois dispositivos artesanais no centro do país, segundo fontes locais e da missão.

Um carrinho que voltava do mercado atingiu uma mina perto de Waya na quinta-feira, disseram um oficial militar e dois oficiais locais na sexta-feira, falando sob condição de anonimato para sua segurança, dada a forte presença jihadista na área.

Cinco civis foram mortos na quinta-feira e um sexto não resistiu aos ferimentos na sexta-feira, segundo as mesmas fontes.