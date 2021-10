Ensaio clínico ilegal matou 200 pessoas infetadas com Covid-19 no Brasil

Testes médicos ilegais feitos na cidade brasileira de Manaus com doentes infetados pelo coronavírus que receberam Proxalutamida, um medicamento contra o cancro defendido pelo presidente Bolsonaro como possível cura da Covid-19, mataram pelo menos 200 pessoas. O estudo foi denunciado à Procuradoria-Geral da República pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.





De acordo com a comissão, os ensaios clínicos, realizados em hospitais da operadora de saúde Samel, desrespeitaram quase todas as normas éticas estabelecidas, entre elas o facto de a coordenação científica e ética da pesquisa ter ficado a cargo das empresas patrocinadoras, o que configura incompatibilidade de interesses. A comissão acrescenta que autorizou um estudo em Brasília com 294 doentes, mas que a experiência foi realizada em Manaus com 645 pessoas com perfil diferente do estipulado e que as empresas envolvidas continuaram a recrutar doentes para os testes mesmo após constatarem um invulgar número de mortes.