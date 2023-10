Entra no metro e sai em coma: Iraniana em "morte cerebral" após incidente com hijab

Leia também Condenadas a penas de prisão jornalistas que noticiaram morte de Mahsa Amini após ter sido detida pela polícia da moral por alegadamente violar o código de vestuário rigoroso imposto pela República Islâmica.



Nas redes sociais, as pessoas exigem que sejam divulgadas imagens do interior da carruagem. O Hengaw, grupo curdo defensor de direitos humanos, diz que a jovem foi atacada severamente e ficou com graves lesões. Armita esteve hospitalizada e impossibilitada de receber visitas da família.Os ativistas comparam este caso ao de Masha Amini, a jovem de 22 anos morta

Em menos de 30 segundos, a jovem iraniana Armita Geravand entrou no metro, caiu inanimada e saiu carregada por outras pessoas, a 1 de outubro, em Teerão, capital do país asiático. Este domingo, terá sido declarada "morte cerebral" da rapariga de 16 anos, informa a Deutsche Welle."Novos dados das condições de saúde indicam que a morte cerebral é certa, apesar dos esforços dos médicos", disse a agência iraniana, citada pelo jornal alemão.Armina terá sido atacada pela polícia da moralidade local por não usar 'hijab', dizem os grupos ativistas. As autoridades contrariam a acusação e dizem que Armita caiu inanimada devido às pressões arteriais baixas.