Entre 2900 e 3200 pedófilos na Igreja Católica francesa desde 1950

Após dois anos e meio de trabalho, a Comissão Independente sobre o Abuso Sexual na Igreja (ICAS) publicará as suas conclusões na terça-feira num relatório que acabará por chegar às "2500 páginas", disse.

O relatório dará uma visão quantitativa do fenómeno, incluindo o número de vítimas. Irá comparar a prevalência da violência sexual na Igreja com a identificada noutras instituições (associações desportivas, escolas) e no círculo familiar.

A comissão avaliará também os "mecanismos, particularmente institucionais e culturais" e vai apresentar 45 propostas.