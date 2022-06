Equipa de produção de "Late Show With Stephen Colbert" detida no Capitólio

Uma equipa de produção do programa "The Late Show With Stephen Colbert", um conhecido programa de entretenimento norte-americano, foi detida no Capitólio no dia 16 de junho. Entre as sete pessoas detidas estava Robert Smigel, o escritor e comediante por trás da personagem.



De acordo com a CBS, a polícia do Capitólio teve um incidente com a equipa de produção, que estava a gravar a personagem de marionetes "Triump The Insult Comic Dog" numa filmagem autorizada no Congresso.

A Polícia do Capitólio disse num comunicado que a equipa foi detida no Longworth House Office Building, às 20h30 do dia 16 de junho, quando o grupo foi encontrado "sem escolta e sem identificação num corredor do sexto andar".



Segundo as autoridades locais, "foram acusados de entrada ilegal. Esta é uma investigação criminal ativa e pode resultar em acusações criminais adicionais após consulta com o procurador dos EUA", acrescentaram.



