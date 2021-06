Equipas de emergência chamadas para afogamento de mulher resgatam... boneca sexual

Uma equipa de emergência foi chamada para um SOS inesperado. Os socorristas foram chamados para aquilo que parecia ser uma mulher nua a afogar-se, no entanto, acabaram por resgatar uma boneca sexual em tamanho real que se encontrava a flutuar, em vez de uma mulher.O erro foi publicado no Twitter pela Youtuber Natsuki Tanaka que, inicialmente, acreditou que estava a ver um salvamento real na cidade de Hachinohe, no Japão. "Durante a filmagem de um vídeo de pesca, pensei que um cadáver estaria a flutuar na água, mas era uma boneca inflável", descreveu Tanaka sobre o estranho caso ocorrido na semana passada.A mulher acrescentou que outra pessoa tinha ligado por engano para as autoridades sobre a mulher "que se estava a afogar", fazendo com que uma equipa de emergência, os "Blues Brothers", fosse mobilizada de imediato para o local.Não se sabe como a boneca sexual acabou na água, no entanto, um utilizador do Twitter, que também documentou o resgate bizarro, atribui o incidente ao despejo ilegal de lixo de grandes dimensões na água naquela área.O que é certo é que o resgate foi bem sucedido... mesmo sendo inusitado.