Erdogan conclui campanha eleitoral com elogios à "nova Turquia" nacionalista e islamista

Recep Tayyip Erdogan terminou este sábado a campanha para a segunda volta das presidenciais num bastião do seu partido na grande Istambul e voltou a prometer uma Turquia poderosa em torno da unidade do Estado e da sua religião.

Pouco antes das 18h00 (hora local, 16h00 em Lisboa), hora do encerramento da campanha eleitoral, o Presidente da Turquia despediu-se hoje de milhares de apoiantes no distrito de Beykoz, situado na parte norte do Bósforo, no lado Anatólio da grande Istambul, perto do mar Negro, e em ambiente de vitória antecipada, mesmo que ainda não garantida.

Num amplo recinto junto ao mar, famílias acomodavam-se no revelado, enquanto vendedores com bandeiras da Turquia ou com a foto de Erdogan tentavam o negócio. Outros vendem milho cozido ou assado. Camionetas transportavam muitos participantes, na maioria homens e mulheres adultos, de aparência simples, elas com a típica indumentária muçulmana, lenço, longos vestidos, muitas de negro e o rosto quase coberto.