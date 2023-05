O equilíbrio nas intenções de voto entre o atual Presidente, Recep Tayyip Erdogan, e Kemal Kilicdaroglu, líder de uma coligação alargada de inspiração social-democrata, deixa em suspenso o desfecho das eleições do próximo domingo na Turquia. É certo que se as eleições se realizassem hoje, dizem as várias sondagens, Kemal Kilicdaroglu, do Partido Republicano do Povo, venceria a Presidência com uma vantagem ténue de votos.









