Grande erupção do Monte #semeru na #Indonesia faz com que habitantes locais fujam aterrorizados. pic.twitter.com/vjEjqWUxd6 — Davi (@ivabdavi) December 4, 2021

A erupção do vulcão Semeru, este sábado, na ilha de Java, Indonésia, já provocou um morto e pelo menos 35 feridos. Várias pessoas estão presas em prédios e casas. As ruas estão a ser invadidas por nomes nuvens de fumo e cinzas.Vídeos divulgados nas redes sociais mostram moradores a correr para fugir das cinzas e fumo. As operações de evacuação já estão em curso.A AirNav Indonésia, que controla o espaço aéreo da Indonésia, referiu em comunicado que a erupção não "causou impacto significativo" nos voos.