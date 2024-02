Escola de Samba Mocidade Alegre volta a vencer o Carnaval de São Paulo

A Escola de Samba Mocidade Alegre, do bairro do Limão, na zona norte da cidade, voltou a ser campeã dos desfiles do Carnaval da cidade brasileira de São Paulo, repetindo o título conquistado no ano passado. A apuração das notas atribuídas pelos jurados que assistiram aos desfiles das 14 escolas do grupo especial nas madrugadas de sábado e de domingo foram abertas no final da tarde desta terça-feira no mesmo Sambódromo do Anhembi onde se apresentaram.

A escola, que alcançou 270 pontos, conquistou o tão disputado título desenvolvendo na passarela do samba da maior cidade brasileira um luxuoso e requintado enredo sobre a grande viagem feita pelo escritor Mário de Andrade pelos mais distantes rincões do Brasil no início do século passado. A Mocidade levou para a avenida representações das várias regiões do Brasil, das diferentes tradições, da gastronomia, da música e dos hábitos das suas gentes, com uma riqueza de pormenores, de cores e ritmos que emtusiasmaram não apenas o público mas também os rigorosos jurados.

Em segundo lugar, com os mesmos 270 pontos mas perdendo num dos critérios de desempate, ficou a Escola de Samba Dragões da Real, que apresentou no Anhembi um enredo evocando e homenageando antigos reis e rainhas de África, e em terceiro a Académicos do Tatuapé, a apenas dois décimos das outras duas, que desenvolveu um desfile riquíssimo em alegorias homenageando a cidade de Mata de São João, um paraíso de praias lindíssimas e farta e diversificada gastronomia localizado na região metropolitana de Salvador da Bahia. Já as escolas Tom Maior, que, curiosamente, levantou o público nas arquibancadas quando desfilou e era uma das favoritas ao título, e a Independente Tricolor ficaram nos dois últimos lugares e cairam para a divisão secundária do Carnaval paulistano.