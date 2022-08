Salman Rushdie helitransportado para o hospital após facadas no pescoço

livro "Os Versículos Satânicos",

Instituto Chautauqua

O escritor Salman Rushdie, autor dofoi esfaqueado em palco durante um evento no, em Nova Iorque, nos EUA.De acordo com a BBC, o escritor de 75 anos foi esfaqueado no pescoço por um homem que invadiu o palco no momento em que o autor se preparava para fazer uma intervenção num evento, esta sexta-feira de manhã, sobre os EUA como asilo para escritores e um país para a liberdade de expressão.O escritor foi transportado para o hospital num helicóptero, mas ainda não foi divulgado o estado de Salman Rushdie.O suspeito está já sob custódia, confirmaram as autoridades.Salman Rushdie nasceu em 1947 em Mumbai, na Índia e é muçulmano. O livro "Versículos Satánicos", editado em 1989, tornou-o mundialmente famoso e causou grande controvérsia no mundo islâmico por ser considerado ofensivo para o Profeta. O Aiatola Khomeini, do Irão declarou a 'fatwa' (procedimento legal islâmico) contra o escritor, acusado de abandonar a fé muçulmana, prática punível com a pena de morte.Em atualização