Escritor Salman Rushdie atingido por mais de 10 facadas sofreu ferimentos no fígado e poderá perder um olho

O escritor britânico Salman Rushdie, de 75 anos, foi esfaqueado no pescoço e no abdómen pelo suspeito que invadiu o palco no momento em que o autor se preparava para fazer uma intervenção numa palestra sobre os EUA como asilo para escritores e um país para a liberdade de expressão, na sexta-feira, em Nova Iorque.



De acordo com informações divulgadas pela imprensa britânica, o escritor foi atingido por 10 a 15 facadas.

O escritor foi inicialmente socorrido por um médico que estava na plateia. Foi depois transportado para o hospital num helicóptero. Depois de ter sido sujeito a uma longa operação, as últimas informações avançadas pelo agente do escritor dão conta de que Rushdie está ligado a um ventilador. "Salman deverá perder um olho; os nervos do braço foram cortados; e o fígado foi esfaqueado e está danificado", revelou ainda Andrew Wylie.

O agressor do escritor britânico Salman Rushdie é um homem de 24 anos chamado Hadi Matar, que ainda está sob custódia, indicou na sexta-feira a polícia do estado norte-americano de Nova Iorque. Hadi foi imobilizado de imediato pelas pessoas que se encontravam no local, tendo sido depois entregue às autoridades.