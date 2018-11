Escritora de romance erótico homossexual condenada a mais de 10 anos de prisão na China

Uma escritora chinesa foi condenada a dez anos e meio de cadeia pela publicação de um romance erótico com protagonistas homossexuais, uma pesada sentença que está a causar choque e indignação no país, foi esta segunda-feira noticiado.

De acordo com o jornal South China Morning Post, a escritora de apelido Liu, mas mais conhecida como "Tianyi", foi condenada no mês passado por "produzir e vender material pornográfico". O caso só foi tornado público na passada sexta-feira, na televisão chinesa.