O ex-Presidente Donald Trump, que no início do mês foi condenado a pagar 5 milhões de dólares à escritora E. Jean Carroll por abuso sexual e difamação, foi novamente processado por esta, que alega que o antigo chefe de Estado continuou a difamá-la já depois do veredicto.









Numa emenda ao processo anterior, Carroll exige mais 10 milhões de dólares de indemnização a Trump porque, no dia a seguir à sentença, o ex-Presidente chamou-lhe “vigarista” numa entrevista à CNN e disse que as alegações de abuso sexual pelas quais foi condenado eram uma “invenção”.