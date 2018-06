Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha acolhe migrantes rejeitados por Itália e Malta

País ofereceu-se para acolher 629 refugiados a bordo do navio humanitário Aquarius.

Por Ricardo Ramos | 09:39

Espanha ofereceu-se esta segunda-feirapara acolher os 629 migrantes e refugiados a bordo do navio humanitário Aquarius, cuja entrada foi recusada no domingo por Itália e por Malta.



Em causa está o endurecimento da política de imigração italiana sob a alçada do novo ministro do Interior Matteo Salvini, da xenófoba Liga.



"É nosso dever evitar uma catástrofe humanitária e oferecer um porto seguro a estas pessoas, no cumprimento da nossa obrigação humanitária", afirma um comunicado do governo espanhol que deu instruções para o navio ser autorizado a acostar no porto de Valência.



O Aquarius, que é operado pelas organizações humanitárias SOS Mediterranée e Médicos Sem Fronteiras, transporta 629 migrantes e refugiados, na sua maioria subsaarianos e incluindo 134 menores e sete mulheres grávidas, que foram resgatados ao largo da costa da Líbia em seis operações de salvamento durante o fim de semana.



No domingo, as autoridades italianas proibiram a acostagem do navio, alegando que deviam seguir para Malta porque fica mais perto da costa líbia.



"Salvar vidas no mar é um dever, mas transformar Itália num enorme campo de refugiados não", alegou Salvini, que esta segunda-feira celebrou a decisão de Espanha de acolher o navio como "uma vitória" e reiterou a promessa de "acabar com o negócio da imigração ilegal".