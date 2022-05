Espanha oferece três dias de "licença menstrual" a mulheres que sofrem de dores durante o trabalho

A Espanha irá oferecer uma "licença menstrual" às mulheres que sofrem de dores menstruais durante o trabalho, com um limite máximo de três dias por mês.Este será o primeiro país ocidental a tomar esta medida, sendo que o governo irá aprová-la na próximo semana, segundo anunciou a estação de rádio Cadena Ser.O pacote de reformas que será aprovado na próxima reunião do governo espanhol diz que as escolas serão também obrigadas a fornecer pensos higiénicos caso as raparigas necessitem.Ángela Rodríguez, Secretária de Estado para a Igualdade e Contra a Violência, anunciou um pacote de medidas para garantir a saúde menstrual e a recuperação da saúde reprodutiva, incluindo a concessão de licença às mulheres que querem fazer um aborto."Uma em cada quatro mulheres não pode escolher os produtos de higiene feminina que quer comprar por questões financeiras. É por isso que propomos que estes possam ser dispensados gratuitamente", disse Ángela Rodríguez ao jornal El Periodico.A Secretária de Estado para a Igualdade e Contra a Violência anunciou ainda os seus planos para que Espanha se torne líder no desenvolvimento da pílula contracetiva masculina.Outros países do mundo, como o Japão, a Coreia do Sul, a Indonésia e Zâmbia já concedem às mulheres licenças menstruais.