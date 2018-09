Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Especialista afirma que a vida sexual pode ser influenciada pelos seus pais

"A maneira como nossos pais interagiram afeta profundamente a forma como vemos o amor", afirma Erika Schwartz.

02:37

Erika Schwartz, uma terapeuta que estuda relacionamentos há mais de 30 anos, afirma que a forma como nos comportamos no quarto tem muito a ver com o relacionamento entre os nossos pais.



De acordo com a especialista, a forma como os nossos pais interagiam na nossa infância afeta profundamente a forma como vemos o amor, a intimidade e o sexo para o resto das nossas vidas.



Erika classifica este comportamento como o "ADN sexual", um conjunto de instintos passados de geração em geração que se manifesta na forma como as pessoas se relacionam entre si, o que sentem e a forma como percecionam a intimidade.



A terapeuta aconselha ainda, em declarações ao jornal britânico Daily Mail, que quem não está feliz com os seus relacionamentos deve analisar os exemplos de intimidade com que cresceu e perceber o que quer transmitir para relações futuras.