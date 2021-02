Especialista avisa que grandes casamentos e festivais são para esquecer nos 'próximos anos'

Um professor em epidemiologia genética do King's College London, no Reino Unido, afirmou que grandes eventos como casamentos não vão acontecer como "antigamente" durante os próximos anos devido à ameaça que representa o coronavírus.



Tim Spector dirigia-se aos britânicos em particular e ao resto do mundo no geral quando aconselhou as pessoas, através de uma entrevista à Times Radio, a esperarem algum tempo para consolidar a evolução favorável face ao vírus, sob pena de, caso contrário, o cenário piorar em grande escala.



"Não nos consigo imaginar em festivais, casamentos com dezenas ou centenas de pessoas, sem regulamentos novos. Nos próximos anos podemos dizer adeus a isso", afirmou.