Especialista defende que nova super variante é "inevitável" e deverá ser mais perigosa que a Delta

Uma nova "super variante", pior que a Delta, poderá emergir já no próximo ano. De acordo com o imunologista Sai Reddy, as pessoas não vacinadas poderão ser potenciais "supercontagiadores" que levarão à 'Covid-22'."A Covid-22 poderá ser pior do que o que estamos a experienciar agora", defende o especialista.Como tal, a vacinação contra o vírus deverá ter de ser regular e atualizada anualmente, "provavelmente para o resto das nossas vidas", alerta o imunologista Sai.O cientista, em entrevista ao jornal suíço Blick, explica que devido à variante Delta, isto "não é mais Covid-19" e alerta que qualquer pessoa que se recuse a ser vacinado vai ser eventualmente infetado pelo vírus."A carga viral da Delta é tão grande que qualquer pessoa que não tenha sido vacinada e esteja infectada com a variante pode ser um supercontagiador", continuou.Reddy explica ainda que todas as crianças devem ser vacinadas porque há evidências suficientes de que as vacinas não são uma ameaça para menores de 12 anos.