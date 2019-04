Especialista forense diz que consegue resolver caso Maddie em apenas uma semana

Mark Perlin afirma que a polícia tem os dados certos, mas não sabe como interpretar corretamente o que conseguiu.

16:27

Um especialista forense afirma que pode resolver o caso do desaparecimento de Madeleine McCann em apenas uma semana se a polícia divulgar provas de ADN.Mark Perlin acredita que as amostras de ADN complexas são a chave para descobrir o que aconteceu com a menina desaparecida na praia da Luz, em 2007.Embora a Polícia Metropolitana do Reino Unido tenha tido dificuldades em obter respostas nas provas forenses recolhidas, Perlin acredita que a sua equipa de Cibernética, baseada em Pittsburgh, é capaz de resolver o caso.O Serviço de Ciência Forense do Reino Unido tem 18 amostras da investigação às quais o Perlin quer ter acesso."Eu acho que o FSS [Serviço de Ciência Forense] tem dados de ADN confiáveis ??e os seus métodos foram métodos laboratoriais comprovados, alguns dos quais eles até inovaram. Mas eles não sabem como interpretar corretamente os dados conseguidos", explica o especialista ao Daily Star.O especialista em ADN explica ainda que precisaria apenas de uma a duas semanas, dependendo dos dados, para obter resultados concretos.Mark afirma que se ofereceu para ajudar a Polícia Metropolitana, mas, até ao momento, não recebeu um relatório.

Madeleine desapareceu de um apartamento num resort da Praia da Luz, no Algarve, a 3 de Maio de 2007.

A menina estava de férias com a sua família quando desapareceu sem deixar rasto.