Especialista revela técnicas para melhorar vida sexual

Um estudo feito em 2017 revelou algumas técnicas para não perder o interesse e desejo sexual pelo seu/sua parceiro(a). A pesquisa, transformada em livro, avança que as mulheres são as primeiras a perder o interesse e desejo sexual, contrariamente aos homens.Para Isabel Losada, autora do livro 'Aventuras no sexo, amor e risos', há pequenos truques capazes de apimentar a relação conjugal. A escritora britânica acredita que há três palavras simples e que vão ajudar muito. Para fazer a pesquisa e escrever o livro, a mulher participou na primeira conferência internacional sobre afago do clitóris, descrevendo como os casais podem "manter a chama acesa", de acordo com o Daily Mail."Não", "sim" e "espere" são as palavras que o/a podem salvar. Porquê? Isabel acredita que ser honesto é essencial para as relações melhorarem, seja qual for o momento (incluindo, por isso, as relações sexuais). A escritora avança ainda que as mulheres têm dificuldade em dizer "não" aos seus companheiros, quando estes mostram vontade. Por isso, é visível uma tendência para aceitar na tentativa de agradar o outro."Quem nunca diz que não, como poderá dizer um sim verdadeiro?", questiona Isabel que recomenda que as mulheres também consigam dar o primeiro passo, quando lhes apetece fazer sexo com o parceiro. "O sexo entre o casal será sempre melhor quando ambos tiverem vontade e exprimirem-na", avançou num artigo.

O outro truque chave da especialista é o verbo esperar. Aprender a dizer "espera" é fundamental para apimentar a relação, atingindo-se o dobro do prazer depois do tempo de espera.



Por último, Isabel revela que é necessário aprender o que fazer relativamente ao clitóris (parte fundamental do prazer feminino e que os homens devem apostar para alcançar um nível de excitação da parceira superior.