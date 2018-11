Truque ajuda mulheres a alcançarem melhores orgasmos e mais duradouros

Método pode facilitar as relações sexuais entre o casal e também no momento da masturbação.

As relações sexuais fazem parte do quotidiano de homens e mulheres, mas nem sempre são experiências prazerosas.

No que toca ao prazer das mulheres, uma pesquisa recente mostrou que cerca de 40% das mulheres têm dificuldades em atingir o clímax, outras conseguem alcançar, mas relatam que é um momento muito curto.

Mas isso pode mudar, de forma muito mais simples do que pensa, com um acessório, segundo avança o jornal Mirror, que cita a plataforma online Body And Soul, responsável pelo estudo de vários fenómenos relacionados com a sexualidade.

Este estudo teve como principal objetivo descobrir o que realmente acontece (mental e fisicamente) quando uma mulher se aproxima do orgasmo (com e sem um brinquedo sexual).

A pesquisa concluiu que as mulheres podem atingir mais rapidamente o orgasmo quando utilizam um brinquedo sexual. Os níveis das ondas cerebrais das mulheres, alvo de estudo por parte dos neurocientistas, aumentaram de forma drástica quando utilizavam acessórios como dildos ou vibradores.

"Descobrimos que as mulheres queriam brincar, explorar e aproveitar o novo brinquedo, o que resultou numa experiência sexual mais duradoura, com sensações físicas mais amplas e mais excitação do que a mera masturbação", avançou Nicole Prause, neurocientista americana e a coordenadora do estudo.