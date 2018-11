Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Faz sexo com o marido da filha e fica proibida de ver os netos

Mulher envolveu-se com o genro quando este vivia momentos difíceis no casamento com a filha.

Uma mulher de 47 anos teve um caso extra-conjugal com o genro, marido de uma das filhas, o que acabou por destruir toda a família e separá-la. O caso foi revelado pela irmã da vítima à coluna sentimental do jornal The Sun.



"Tenho 26 anos e a minha irmã tem 28. Casou com o marido, de 34, com quem teve dois filhos. Eles mudaram-se para longe da família para ficar mais perto do trabalho do meu cunhado e isso destabilizou um pouco a minha irmã que sentia muitas saudades de casa. Para além disto, deixou de ter vida social porque nunca tinha ninguém para tomar conta dos filhos", escreveu a jovem numa carta anónima.



O casamento dos dois arrefeceu e os problemas surgiram devido a esta situação. Foi então que a mulher de 28 anos comunicou que iria passar uns dias com os dois meninos para junto da família. "A nossa mãe, que está divorciada, decidiu ir conversar com o meu cunhado. Foi visitá-lo pelo menos três vezes e no final eles acabaram mesmo por se separar", conta.



Mais tarde, a jovem de 26 anos descobriu que a mãe tinha feito sexo com o genro quando a própria lhe confidenciou isto em segredo. "Ela disse que simplesmente 'aconteceu'. Fiquei chocada e decidi que a minha irmã tinha direito de saber. Ela reagiu muito mal e proibiu a mãe de ver os netos", assume.



O caso já aconteceu há cerca de dois anos. As coisas foram melhorando com o tempo e a avó já conseguiu negociar com a filha para visitar as crianças de quando em vez. "A minha mãe nem sequer se preocupa em melhorar as coisas entre ela e a filha. Por vezes nem sequer lhe atende o telemóvel e a minha irmã convenceu-se de que a nossa mãe não a ama. Tudo isto está a deixar-me destroçada", desabafa a jovem.