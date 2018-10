Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Engravida a namorada e a sogra ao mesmo tempo

Jovem de 27 anos envolveu-se com a sogra na festa de aniversário quando a filha não estava.

11:22

Um jovem britânico revelou estar a viver uma situação complicada, depois de ter engravidado a namorada e a mãe desta ao mesmo tempo. Numa carta enviada ao jornal The Sun, o mecânico de 27 anos explica que já namora com a companheira de 21 anos há dois anos, mas que recentemente se envolveu sexualmente com a sogra.



"Ela trabalha como rececionista de hotel e trabalha muitas horas. Ultimamente discutíamos muito e decidimos tentar ter uma relação aberta para ver até que ponto continuaríamos juntos", começa por contar.



Foi precisamente nesta altura que o homem começou a sentir-se atraído pela mãe da própria namorada. "Ela trabalha como instrutora de fitness e dá aulas no meu ginásio. Ela é super elegante e não parece ter mais de 25 anos, apesar de ter 39", confessa.

O jovem acabou por ser convidado para a festa de aniversário da mulher, apesar de naquela altura não estar oficialmente com a filha desta, que estava a passar o fim de semana fora com uma amiga.



"Estava lá muita gente do ginásio que eu conhecia. Bebemos bastante e toda a gente estava muito divertida. No final da noite, a mãe da minha namorada disse que eu podia ficar a dormir na sala em vez de apanhar um táxi para casa. Quando todos se foram embora fiquei a ajudá-la a limpar a casa e no final ela deu-me um beijo na bochecha para agradecer pela ajuda. Quando os nossos rostos se viraram, os lábios tocaram-se e beijámo-nos", avança.



Os dois acabaram por fazer sexo em cima da mesa da cozinha e nesse preciso momento, a jovem de 21 anos chega a casa e apanha a "traição". "Fi-la ver que não estava a fazer nada de mal porque nós tínhamos combinado que estávamos numa relação aberta. Ela acabou por confessar também que tinha tido um caso com um colega de trabalho e as coisas ficaram mais calmas. Mas agora descobriram as duas que estão grávidas", lamenta o homem de 27 anos.



A situação complicou-se quando a namorada deixou de lhe falar, apesar de garantir que ele era o pai. Já a mulher de 39 anos tem feito vários avanços em direção ao jovem e já lhe propôs morarem juntos. "As coisas não podiam estar piores", conclui.