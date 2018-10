Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher viciada em sexo usa vibrador 42 vezes por semana

Mulher começou a sentir fortes dores pélvicas associadas ao uso excessivo do brinquedo sexual.

Uma mulher que utilizava um vibrador cerca de seis vezes por dia, o que totaliza 42 vezes por semana, revelou ao jornal The Mirror que começou a sentir dores fortes na zona vaginal pela excessivo uso do brinquedo sexual.



Nadia Bokody ficou solteira há pouco tempo depois de se separar do marido e começou a sentir necessidade de obter prazer sexual de outras formas. Foi então que decidiu comprar um vibrador. Adquiriu o famoso modelo "Rampant Rabbit", que se tornou popular por ser mencionado várias vezes na série "O Sexo e a Cidade".



"Tornei-me obssessiva com a facilidade e com a rapidez com que se pode usar. Fez-me sentir prazer depois de muitos meses num casamento onde não havia sexo. Foi muito libertador sentir que tinha controlo sobre a minha sexualidade pela primeira vez na minha vida", revelou Nadia.



No entanto, algumas semanas depois de começar a usar, a mulher começou a sentir dores pélvicas e decidiu ir ao médico. Depois de vários testes para despistar uma possível infeção, o médico apercebeu-se que o problema de Nadia era uma excessiva utilização do vibrador.



"Quando percebi que a dor que sentia era o resultado de usar o vibrador em excesso senti muito embaraço, mas também muita vontade de rir", adianta.



Nadia ficou proibida de utilizar brinquedos sexuais durante algum tempo, de modo a recuperar a sua saúde vaginal.