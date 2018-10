Mulher aproveita pausas no trabalho para se masturbar

Escritora avança que método alivia o stress e torna o trabalho mais produtivo.

Uma mulher aproveita os intervalos de trabalho para se masturbar.



Nadia Bodoky, uma escritora australiana, avançou que esta é a melhor forma de aliviar o stress e manter-se focada no trabalho. A escritora recomenda a todos os colegas e leitores que façam o mesmo.

Nadia prefere masturbar-se por se sentir mais inspirada para o resto do dia, enquanto os seus colegas optam pelo convivio no café mais próximo.



A mulher afirma que quando não é possível ir até à sua habitação, utiliza cerca de 15 minutos para ver vídeos pornográficos dentro da casa de banho da empresa.

Existem explicações científicas que provam que o hábito de Bodoky é produtivo: todas as partes do cérebro são estimuladas quando se atinge o orgasmo, explica a escritora australiana na sua coluna do site She Said.



A masturbação é considerada melhor para o cérebro do que outros exercícios mentais, como Sudoku e palavras cruzadas, avança a escritora, citando o The Journal Of Sexual Medicine.



Cerca de 40 por cento dos empregados afirmam já se ter masturbado no local de trabalho, segundo avança uma investigação feita pela empresa de produtos eróticos Hot Octopuss.



Para a escritora, a masturbação não interfere com a política das empresas uma vez que os empregados não precisam de se justificar sobre como aproveitam os momentos de pausa.



Nadia recomenda ainda o uso de auriculares e vibradores de bolso silenciosos para esta prática no ambiente empresarial.