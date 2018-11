Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trai a namorada com melhor amiga de infância que ia levar ao altar

Homem de 27 anos envolveu-se sexualmente com a amiga e agora teme que esta esteja grávida de si.

13:58

Um jovem britânico de 27 anos revelou em exclusivo à coluna sentimental do jornal The Sun, que fez sexo com a melhor amiga de infância, naquele que diz ter sido um momento de loucura. Agora, o homem receia que esta tenha engravidado de si.



"Nós crescemos juntos. Ela tem 28 anos e eu 27. Ela está noiva, vai casar no próximo ano, e sempre me perguntou a opinião acerca dos preparativos. Sempre fomos muito chegados", começa por contar.



Há alguns meses, os amigos foram até ao bar preferido dos dois onde beberam uma garrafa de vinho. No final, foram para casa do homem, que apesar de ter namorada, estava sozinha em casa por esta estar a trabalhar.



"A minha amiga começou a dizer que se sentia muito pressionada para se casar pela igreja e que não se sentia à vontade para tal uma vez que não tinha ninguém que a levasse ao altar - o pai dela morreu há três anos. Eu disse que podia ser eu a levá-la e ela ficou muito emocionada. Ia beijar-me na cara quando de repente os nossos lábios tocaram e acabámos por nos envolver sexualmente", continua.



Uma semana depois, os amigos falaram sobre o que aconteceu e decidiram dar espqaço um ao outro. "Abraçámo-nos e acabámos por fazer sexo outra vez. Semanas mais tarde ela ligou-me a dizer que podia estar grávida e que não sabia de quem era porque fez sexo com o noivo na mesma semana", revela, assustado.