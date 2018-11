Vítima de bullying transforma-se em 'bomba sexual' após 43 mil euros de cirurgias plásticas

Celine Centino ficou irreconhecível após tratamentos em que aumentou o peito três vezes.

13:28

Celine Centino era uma jovem traumatizada por anos de bullying de que foi alvo na adolescência. A suíça, agora com 24 anos, revolucionou por completo o seu corpo e hoje aparece com uma imagem de 'bomba sexual', com o peito muitos tamanhos em acima do original e um rabo de curvas bem salientes.



Conta o Daily Mail que a jovem gastou 43 mil euros em cirurgias plásticas para a transformação que a faz parecer uma personagem de banda desenhada.



O jornal conta que só operações de aumento das mamas foram três, dando-lhe um porte bem mais avantajado.



A mudança - conseguida após anos de poupanças no emprego de cabeleireira - permitiu a Celine vencer as barreiras e traumas, e tornou-se uma instagramer muito popular.



Desde 2013, submeteu-se a cirurgias que lhe mudaram a aparência e volume das mamas, mas também do nariz, do queixo e das bochechas. Tanto que ficou irreconhecível para quem a conheceu.



A jovem, que diz ter-se inspirado em Pamela Anderson, não tem agora qualquer complexo em mostrar o corpo, tanto que se tornou uma estrela erótica, com vários vídeos de sexo a circular pela net.