Atriz porno rompe implante mamário ao ser atingida por disco de hóquei

Mia Khalifa tinha sido submetida a uma cirurgia para aumentar o peito.

Mia Khalifa, atriz pornográfica de 25 anos, sofreu um acidente enquanto assistia a um jogo de hóquei. Um disco embateu contra o peito da jovem e furou-lhe um implante mamário.

De acordo com o Daily Mail, a atriz irá ser submetida a uma cirurgia no próximo ano, depois de aquele disco lhe ter rompido o implante. A atriz, fã da equipa de hóquei Washington Capitals, diz que vai guardar o disco que a atingiu durante a partida.

O jornal britânico avança que o disco atingiu a atriz a 80km/h. Em declarações feitas nas redes sociais, depois do incidente, Mia Khalifa diz que valeu totalmente a experiência porque é a melhor recordação que um fã de hóquei pode ter é o disco que foi utilizado na partida.

A atriz publicou fotos do momento no Instagram onde revela que foi atingida e que tem "80% de certeza que o implante rompeu", acrescentando que conseguiu ficar com o disco e que só por isso "valeu a pena".



Os discos utilizados nos jogos de hóquei são constituídos inteiramente por borracha pura, sendo um instrumento pesado que consegue atingir grandes velocidades.