Especialistas avançam seis razões para não tomar banho todos os dias

Um grupo de especialistas apontou seis motivos pelos quais não deve tomar banho diariamente, de acordo com o jornal espanhol El Confidencial.

Os dermatologistas garantem que o hábito de higiene interrompe o processo natural da pele, bem como o crescimento do cabelo e unhas.

Bactérias

Quando tomamos banho, queremos eliminar todas as bactérias que possam estar ‘alojadas’ no nosso corpo. No entanto, há bactérias que são essenciais para manter a pele saudável e imune a determinadas doenças, germes, outras bactérias nocivas e toxinas de produtos químicos (como perfumes ou desodorizantes).



Cabelo

Este ponto divide alguns especialistas, mas a maioria acredita que lavar o cabelo diariamente torna-o seco, frisado e sem brilho.



A maioria dos especialistas afirma a lavagem do cabelo duas vezes por semana é o ideal.

Pele

Quando tomamos duche de água quente, estamos a promover a desidratação da pele, que fique ressequida e com maior tendência para cair. Quando vê que a sua pele está a ficar avermelhada, geralmente significa que exagerou na temperatura da água.



Para além deste fator, a água quente elimina os óleos naturais da pele – essenciais para manter os tecidos hidratados e saudáveis – que não se conseguem regenerar ao tomar banhos diários.

Unhas

A água quente deixa as unhas mais finas e quebradiças. Este fator acontece quando as unhas não estão saudáveis e absorvem a água, perdendo propriedades.



Sujidade

A menos que seja uma pessoa que está em contacto com o lixo ou produtos químicos/ tóxicos no seu trabalho, o normal é que consiga terminar o dia sem ficar sujo.



Surpreendido(a)? Os especialistas garantem que a pele tem fórmulas que garantem a sua ‘limpeza’ durante um tempo e quando a lavamos demasiadas vezes, podemos estar a retirar as ‘defesas’ que a mesma produz.

Planeta

Este ponto, contrariamente aos restantes, não é (só) pessoal. Segundo dados avançados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), por cada duche com duração aproximada de 10 minutos, está a gastar cerca de 200 litros de água.

Segundo os especialistas, deve tomar banho alternadamente (dia sim, dia não), por forma a poupar o seu corpo e também água.



Se tiver de tomar banho diariamente, evite passar mais de 10 minutos no duche e opte por fazê-lo com água morna em detrimento da água quente.