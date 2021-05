Espécie rara de peixe dá à costa numa praia da Califórnia

Um peixe de uma espécie rara deu à costa, na passada sexta-feira, numa praia da Califónia. O animal tem dentes muito afiados e um corpo em forma de bola de futebol, revela a CNN:

O peixe apareceu numa área protegida do parque Crystal Cove, na Califórnia. O parque partilhou, nas redes sociais, imagens do animal referindo que se trata de uma espécie denominada 'pacific football fish', ou seja, um peixe do oceano pacífico em forma de bola de futebol americano.

"Ver este peixe estranho e fascinante é uma prova da diversidade da vida marinha que se esconde abaixo da superfície da água... E à medida que os cientistas continuam a aprender mais sobre essas criaturas do fundo do mar, é importante refletir sobre o quanto ainda está para ser aprendido com nosso maravilhoso oceano", lê-se na publicação do Facebook do Crystal Cove.

O peixe vai ser estudado pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califónia, revela a CNN.