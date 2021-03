Ave selvagem mais antiga do mundo gera nova cria aos 70 anos

O pássaro selvagem mais antigo do mundo, um albatroz-de-laysan chamado Wisdom, não só completou 70 anos este ano, como também está a criar o seu 40º filho. Segundo o jornal britânico The Independent, este acontecimento está a ultrapassar os limites do conhecimento humano sobre a vitalidade dos pássaros.

Wisdom, que foi anilhado em 1956, é a ave selvagem mais velha conhecida da história e pode ter até mais de 70 anos, já que tinha apenas cinco anos na época.

No mês passado, nasceu uma nova cria no Atol de Midway, um grupo de ilhas nos Estados Unidos, localizado no norte do Oceano Pacífico.

A ave marinha septuagenária tem criado as crias com o atual companheiro Akeakamai desde, pelo menos, 2010 de acordo com o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (USFWS).

Os albatrozes-de-Laysan são considerados espécies parceiras para a vida toda.



A chegada de Wisdom ao Atol, uma reserva de vida selvagem, foi um momento emocionante para os funcionários.

"A cada ano que o Wisdom regressa, aprendemos mais sobre o tempo que as aves marinhas podem viver e criar filhos", afirmou a bióloga do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, Beth Flint, ao jornal Havaí’s Star Advertiser.

"O seu regresso não só inspira os amantes de pássaros, como também nos ajuda a entender melhor como podemos proteger estas graciosas aves marinhas e o habitat de que precisam para sobreviver no futuro", acrescentou.

Até ao início do século XXI, pensava-se que os albatrozes-de-Laysan viviam cerca de 40 anos.

Em 2002, o biólogo Chandler Robbins do USFWS, que trabalhava no Atol de Midway, deu conta de um pássaro com um anel irregular que precisava de ser substituído. Para sua surpresa, o biólogo descobriu que a ave em questão tinha 51 anos.

De acordo com The Independent, os albatrozes-de-Laysan passam cerca de 90 por cento da sua vida no ar ou no mar, enquanto passeiam pelas águas selvagens do Pacífico Norte.

Os albatrozes não colocam, em geral, ovos todos os anos e quando o fazem põem apenas um, essencial para garantir a manutenção da espécie.