Está a chegar a primeira cerveja de canábis

Grupo de cientistas está a ultimar os pormenores da bebida que terá a "combinação certa".

14:53

Um grupo de cientistas de um laboratório de Ontário, no Canadá, está a desenvolver aquilo que dizem ser a primeira cerveja de canábis. Os cientistas estão a fazer vários testes com enzimas e a experimentar várias técnicas de fermentação.



O grupo diz estar a fazer o oposto do que já foi produzido até hoje. Segundo os cientistas o processo da cerveja de "canábis" que está no mercado passa por infundir óleo de canábis na cevada.



A novidade que pretendem apresentar é uma cerveja produzida "a partir dos caules e raízes da planta de canábis", afirma Dooma Wendschuh, membro da Province Brands, startup de Toronto que está a financiar o projeto.



O Canadá prepara-se para ser o segundo país a legalizar a canábis para uso recreativo, tal deve acontecer a 17 de outubro deste ano.



Dooma Wendschuh, oriundo de Miami, mudou-se para Toronto em 2016 para capitalizar os planos pendentes do Canadá relativamente à legalização da droga e criar uma alternativa ao álcool.



O membro da startup afirma que "houve dúvidas iniciais de que a canábis fosse transformada em cerveja", acrescentando ainda que "sabiam a brócolos podres".



Wendschuh diz que o produto vai ser mais saudável do que o álcool, mas reconhece que pode ser prejudicial para a saúde caso não seja ingerida com os cuidados que se tem a beber qualquer outra bebida alcoólica.



"Se pudesse criar uma alternativa ao álcool, mudaria o mundo", sublinha Wendschuh com a convicção que a sua cerveja é o primeiro passo para derrubar a indústria do álcool.