"Esta é a vontade de Deus". Palavras de Ouassima Kharchich, a mãe do pequeno Rayan, que morreu no fundo de um poço com 32 metros de altura numa aldeia no Norte de Marrocos. De lágrimas nos olhos e voz quase inaudível, a mãe do menino de cinco anos agradeceu "a todos pelos seus esforços", tal como o pai do menino, Khalid Ouram: "Agradecemos muito às pessoas e autoridades que nos ajudaram.