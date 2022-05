"Está na hora de morrer": O aviso de Salvador Ramos, atirador do Texas, momentos antes de invadir a escola

stado norte-americano do Texas, recordou o momento em que Salvador Ramos, de 18 anos, invadiu a sala de aula com um aviso 'arrepiante' aos alunos."Está na hora de morrer", disse Salvador, barricando-se depois no local."Disse ao meu amigo para não falar, para que ele não nos pudesse ouvir", admitiu a criança."Quando a polícia chegou disseram-nos para gritarmos se precisássemos de ajuda. Uma das pessoas da minha turma gritou. O rapaz ouviu e deu-lhe um tiro", contou a criança, que adiantou ainda que Salvador voltou a disparar já depois das autoridades estarem no interior da sala. A polícia respondeu ao ataque.Após o fim do tiroteio, a criança abriu a cortina e estendeu a mão. "Saí com o meu amigo. Eu sabia que era a polícia porque vi a armadura e o escudo".O ataque fez 21 mortos, entre os quais estão 19 alunos e duas professoras, que se sacrificaram para proteger os alunos. "Elas eram boas professoras. Foram à frente dos meus colegas para os salvar", revelou a criança.