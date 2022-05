"Baleei à minha avó. Agora vou disparar numa escola": Autor de massacre no Texas disse o que ia fazer nas redes sociais

O jovem que matou 21 pessoas, entre elas 19 crianças e dois adultos, numa escola primária, no Texas, escreveu no Facebook o que iria fazer 30 minutos antes do ataque.Salvador Ramos de 18 anos, disse na rede social que iria disparar contra a sua avó, sendo que depois de o fazer, escreveu noutra publicação: "Dei um tiro à minha avó". A mulher ficou em estado grave e foi hospitalizada.

Segundo o Wall Street Journal, o jovem barricou-se dentro de uma sala de aula do quarto ano, onde estavam todas as vítimas mortais, e começou a disparar.



Cerca de 15 minutos antes do tiroteio, o jovem publicou um outra frase no Facebook onde dizia: "Vou disparar contra uma escola primária", segundo o governador de Texas.





O atirador acabou por ser morto por um polícia que se encontrava perto do local do massacre.