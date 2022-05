Jovem que matou 21 pessoas no Texas gastou 1750 euros em armas no dia em que fez 18 anos

O autor do massacre ocorrido esta terça-feira no Texas, Estados Unidos da América, comprou duas espingardas na semana passada, altura em que completou os 18 anos. Salvador Ramos utilizou uma dessas armas para matar as 19 crianças e as duas docentes da escola Robb Elementary.



Foi o próprio homicida que revelou, nas redes sociais, a compra das duas espingardas, publicando ainda o recibo com o valor das mesmas: custaram 1750 euros (1870 dólares).