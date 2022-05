As autoridades não têm dúvidas de que o tiroteio num supermercado de Buffalo, nos Estados Unidos, na tarde de sábado, foi um crime de ódio com motivação racial. Fortemente armado, com equipamento tático, colete à prova de bala e roupas militares, um jovem de 18 anos, branco, identificado como Paytin S. Gendron, abriu fogo na direção do supermercado, matando 10 pessoas e ferindo três, duas das quais com gravidade. Onze das vítimas eram negras.









Gendron, que tinha uma câmara no capacete a transmitir as suas ações em direto para a plataforma de streaming Twitch, acabou por se entregar às autoridades. Foi detido sem direito a fiança e está indiciado por homicídio em primeiro grau. Será presente a juiz na terça-feira de manhã.

O Departamento de Justiça dos EUA refere que está a investigar o massacre como um crime de ódio e um ato de “extrema violência com motivação racial”. Gendron estava armado com uma espingarda semiautomática, uma espingarda de caça e uma shotgun, todas compradas legalmente. Terá saído de Conklin, comunidade onde reside, a cerca de 320 quilómetros a sudeste de Buffalo, para atacar num supermercado da cadeia Tops Friendly Markets, a horas de distância, que empregava trabalhadores predominantemente afro-americanos.





Por este crime pode ser condenado a prisão perpétua, uma vez que não há pena de morte no estado de Nova Iorque.