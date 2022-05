Identificado jovem que matou 10 pessoas num tiroteio num supermercado em Nova Iorque

iroteio ocorreu num supermercado da cadeia Tops Friendly Markets, na Jefferson Avenue, em Buffalo, Nova Iorque, EUA.

A procuradoria distrital do condado de Erie, no norte do estado de Nova Iorque, identificou o autor do tiroteio deste sábado, no qual morreram dez pessoas, como Paytin S. Gendron. T

Gendron, de 18 anos, foi detido sem direito a fiança sob a acusação de homicídio em primeiro grau e vai ser presente a um juiz na terça-feira de manhã, indicou, em comunicado da procuradoria.

Por este crime pode ser condenado a prisão perpétua, uma vez que não há pena de morte no estado de Nova Iorque.