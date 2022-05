Um só polícia abateu Salvador Ramos e impediu-o de continuar massacre em escola do Texas

Um tiroteio numa escola primária, esta terça-feira, em Uvalde, no estado norte-americano do Texas, só não foi ainda mais mortífero devido às ações de um polícia, que , sozinho, abateu Salvador Ramos, o jovem de 18 anos que assassinou 21 pessoas - 19 crianças e dois adultos, impedindo-o de continuar a carnificina.O agente estava numa operação para desmantelar esconderijos de drogas, quando ouviu relatos de tiros numa escola próxima. Junto dos colegas da Unidade Tática da Patrulha de Fronteira, seguiu em direção ao local do crime e entrou em confronto com o assassino, segundo o Daily Mail.