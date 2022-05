Salvador Rolando Ramos, de 18 anos, foi o responsável do massacre levado a cabo esta terça-feira na Robb Elementary School, uma escola primária do Texas, nos Estados Unidos da América. Pelo menos 21 pessoas perderam a vida, das quais 19 eram crianças e duas eram professores.



Aluno de uma escola secudária em Uvalde, na mesma cidade onde cometeu o crime, e de nacionalidade americana, Salvador recorreu a uma pistola e uma espingarda semiautomática para o tiroteio, momentos depois de ter baleado a avó, com quem morava nos dias em que não dormia em casa da mãe, deixando-a em estado crítico.









