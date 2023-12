Os Estados Unidos anunciaram a libertação de Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, avançou esta quarta-feira a agência Reuters.Alex Saab estava acusado do desvio de cerca de 320 milhões de euros da Venezuela através dos Estados Unidos, por meio de um esquema de suborno.Em troca, a Venezuela prometeu libertar 36 pessoas, incluindo 12 cidadãos norte-americanos. De acordo com uma fonte do governo chefiado por Nicolás Maduro, todos os prisioneiros serão libertados no mesmo dia.