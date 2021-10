Estados Unidos anunciam ter abatido dirigente da Al-Qaeda

O exército norte-americano anunciou, na sexta-feira, ter abatido um dirigente do grupo extremista Al-Qaiea, num ataque com 'drone' na Síria.

"Um ataque aéreo norte-americano realizado hoje [sexta-feira] no noroeste da Síria matou o dirigente da Al-Qaeda Abdul Hamid al-Matar", indicou o comandante John Rigsbee, porta-voz do comando central do exército dos Estados Unidos (Centcom), em comunicado.

"Não identificámos qualquer sinal de vítimas civis, na sequência do ataque, realizado por um 'drone' [aparelho não tripulado] MQ-9", acrescentou, sobre a ação realizada na região de Soulouk, no norte da Síria, sob controlo turco.