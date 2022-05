“Este bebé é teu”: Mulher interrompe julgamento para dizer que Johnny Depp é pai da criança

"Este bebé é teu!", gritou uma mulher na última sessão do julgamento, esta segunda-feira, do processo que envolve Johnny Depp e a ex-mulher Amber Heard. O acontecimento ocorreu durante o intervalo da sessão, após a juíza Penney Azcarate ter saído do tribunal.

"Johnny, eu amo-te! As nossas almas estão conectadas", afirmou ainda enquanto se levantava com o bebé ao colo. De acordo com o Daily Mail, o ator apenas sorriu e acenou para a mulher.

Na sequência das afirmações, a mulher foi revistada e foi-lhe retirada a pulseira que permitia o acesso ao julgamento. De acordo o mesmo jornal, mais tarde foi revelado que as alegações seriam falsas.

O julgamento de Johnny Depp já se encontra na sétima semana consecutiva. Na última sessão foi revelado que a modelo britânica e ex-namorada do ator, Kate Moss, irá ser testemunha na próxima sessão, que terá lugar ainda esta semana.

O processo de julgamento começou quando Depp processou Heard, em fevereiro de 2019, acusando-a de difamação e falta de reposição de uma quantia de, aproximadamente, 50 milhões de euros.