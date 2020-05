Esteticista morre devorada por jacaré em casa de cliente a quem ia fazer as unhas

Uma esteticista de 58 anos morreu ao ser atacada por um caiman na casa de uma cliente a quem ia realizar um tratamento de beleza, na ilha Kiawah na Carolina do Sul, nos EUA.O incidente aconteceu quando a mulher se aproximou do animal para tirar fotos.Cynthia Covert acabou por ser devorada pelo jacaré que a arrastou para o lago na casa. Os serviços de emergência nada conseguiram fazer pela mulher.A vítima apresentava graves ferimentos numa perna mas a autópsia revelou que a mulher foi vítima de afogamento.A polícia demorou mais de 10 minutos para encontrar o corpo no lago.