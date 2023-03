"Estou de volta": Donald Trump regressa ao Facebook dois anos após ter sido banido

Donald Trump fez esta sexta-feira uma publicação no Facebook após dois anos sem qualquer intervenção na rede social. "Estou de volta!", escreveu o ex-presidente dos Estados Unidos da América.A publicação veio acompanhada por um vídeo de 12 segundos do discurso eleitoral da vitória em 2016. Nesta mesma gravação é possível ouvir o norte-americano a dizer:"Desculpe tê-lo feito esperar". Dado o conteúdo, acredita-se que as intenções por trás da mensagem, sejam reforçar e intensificar a candidatura à presidência para um regresso à Casa Branca.De recordar que Trump foi banido daquela plataforma, em janeiro de 2021, na sequência da violenta invasão ao Capitólio por militantes aquando a derrota frente a Joe Biden, atual presidente dos EUA. A empresa META considerou que o político poderia constituir perigo com certas publicações e levar a mais revolta e conflitos no país. Para além do Facebook, Donald Trump foi também expulso temporariamente do Twitter e do Instagram.A 25 de janeiro, a proprietária da empresa META, que detém o Facebook e o Instagram, anunciou que iria reestabelecer acesso de Trump às suas contas, estando sujeito "penas agravadas" caso viole regras do bom funcionamento como no passado.