“Estou f*****”, disse Trump sobre investigação de Mueller

História é contada no relatório de Robert Mueller sobre as suspeitas de conluio entre a Rússia e Trump, durante a campanha presidencial de 2016.

18:38

Em 2017, Robert Mueller foi escolhido como conselheiro especial, com a função de investigar as suspeitas de conluio entre Trump e os seus associados, de um lado, e a Rússia, do outro. Quando soube desta escolha, o presidente dos Estados Unidos reagiu: "Estou f*****."



Este é um dos episódios descritos nas 400 páginas do relatório Mueller, que foi divulgado esta quinta-feira depois de 22 meses de investigação. Trump ter-se-á sentado e dito: "Meu Deus. Isto é terrível. Este é o fim da minha presidência. Estou f*****", conta o The New York Times.



Ao saber da nomeação de Mueller, Trump quis despedir Jeff Sessions – então procurador-geral dos EUA. Este apresentou a demissão, que acabou por não ser aceite por Trump. Segundo o presidente, Mueller tinha conflitos de interesses. Os seus conselheiros responderam-lhe que já tinham sido analisados pelo Departamento de Justiça, e não foram considerados preocupantes.