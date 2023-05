Estrela das redes sociais russa detida por condução perigosa

Oh no Hasbulla arrested for driving offence pic.twitter.com/mKmSoiuGhY — ?BooGeyMan ?? (@John_wicks_d0g) May 9, 2023

Hasbulla Magomedov, de 20 anos, foi detido por condução perigosa no Daguestão, na Rússia. O russo e os amigos bloquearam uma rua para fazer peões na estrada, este fim de semana. Hasbulla é um fenómeno das redes sociais e tem mais de nove milhões de seguidores no Instagram.Segundo o Daily Mail, Hasbulla pediu desculpa aos seguidores e admitiu que "não voltará a acontecer". "Decidimos animar-nos um bocadinho. Não voltará a acontecer, pedimos desculpa. Brincamos um bocadinho e respondemos por isso. Não era o meu carro e não era eu ao volante", escreveu.Hasbulla sofre de nanismo. Ficou famoso em 2020 com a publicação de vídeos a lutar e a conduzir carros. O russo é também muito popular no mundo das artes marciais. É conhecida a proximidade que tem com Khabib Nurmagomedov, antigo lutador de MMA, que se reformou sem perder qualquer combate.