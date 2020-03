Estudante angolano morre afogado em cachoeira no Brasil

Um estudante angolano de 33 anos morreu afogado no domingo, numa cachoeira no estado brasileiro de São Paulo, tendo o corpo sido encontrado pelos bombeiros algumas horas após o afogamento, informou na segunda-feira a imprensa local.

Segundo indicou o corpo de bombeiros ao portal de notícias G1, o jovem angolano, que fazia intercâmbio na Universidade de São Paulo (USP), deslocou-se até à cachoeira do Mafra, no município de Pirassununga, com uma amiga.

Testemunhas no local disseram que após o estudante ter entrado na água, começou a afundar. Apesar das tentativas de salvamento, o angolano deixou de ser visível, tendo o seu corpo sido encontrado apenas algumas horas mais tarde pela equipa de mergulho dos bombeiros.

O corpo do angolano, que era aluno do intercâmbio de pós-graduação na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, foi enviado para o Instituto Médico Legal de Limeira, também em São Paulo.

De acordo com o G1, o angolano era também aluno de uma universidade italiana.

A USP indicou à imprensa estar "em contacto com os familiares do estudante, com o Consulado de Angola no Brasil e com todos os órgãos superiores da Universidade de São Paulo, e que todas as providências necessárias estão a ser devidamente tomadas".